Брата стрелка из Флориды задержали за незаконное проникновение в школу

Полицейские задержали брата Николаса Круза – 19-летнего стрелка, устроившего бойню в школе города Паркленд во Флориде, когда погибли 17 человек.

Об этом со ссылкой на власти штата сообщает агентство Associated Press, отмечая, что Захария Круз был задержан полицейскими за незаконное проникновение на территорию школы в городе Парклен, где его брат 14 февраля текущего года расстрелял учащихся.

Из доклада полицейских следует, что 18-летний подросток проник в школу с целью окунуться в произошедшие там трагические события и обдумать их.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что сторона обвинения намерена добиваться для 19-летнего Николаса Круза, убившего в школе 17 человек и ранившего еще 14, смертной казни.