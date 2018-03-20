​​​​​​​Король Марокко поздравил Путина с победой на президентских выборах

Король Марокко Мухаммед VI в понедельник 19 марта направил действующему президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил с победой на прошедших накануне выборах главы государства.

Об этом в ночь на вторник сообщает агентство МАР.

По мнению марокканского монарха, состоявшееся переизбрание российского президента свидетельствует о том, что российский народ оказывает Путину новое доверие. Также Мухаммед VI пожелал российскому лидеру успехов в реализации народных устремлений к процветанию и прогрессу во время исполнения обязанностей на посту президента РФ.

Кроме того, в послании Мухаммеда VI говорится о вековых связях между Россией и Марокко, которые основаны на взаимном уважении, верной дружбе, плодотворном сотрудничестве и активной солидарности.