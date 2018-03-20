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4:03   20 Марта 2018
Россия
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Масляков рассказал о чувстве юмора Владимира Путина

Масляков рассказал о чувстве юмора Владимира Путина

Глава международного союза КВН Александр Масляков рассказал о чувстве юмора президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер 1 марта посетил 1/8 финала высшей лиги КВН. После выступления Путин поднялся на сцену и поблагодарил игроков за актуальность шуток.

Масляков в интервью агентству отметил, что не допытывался до Путина вопросом о том, остался ли он доволен игрой. По его словам, ему и другим КВНщикам давно известно, что российский лидер обладает замечательным чувством юмора. 

По словам Маслякова, игра вышла хорошая и у президента было хорошее настроение. Он подчеркнул, что Путин «замечательно на все реагировал».

Также глава КВН отметил, что у российских президентов есть приходить на игру перед выборами. При этом он сообщил, что Путин может посетить финал в декабре.

Автор: Олег Королев
#путин #квн #масляков
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