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3:50   20 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Российских паралимпийцев, вернувшихся из Пхенчхана, встретили десятки болельщиков

​​​​​​​Российских паралимпийцев, вернувшихся из Пхенчхана, встретили десятки болельщиков

В московский аэропорт Шереметьево в понедельник поздно вечером прибыли возвращающиеся из южнокорейского Пхенчхана российские спортсмены-паралимпийцы.

Атлетов, которые на Паралимпийских Играх в Пхенчхане были вынуждены выступать в статусе нейтральных спортсменов, в московском аэропорту встречали болельщики, представители Госдумы, спортивные чиновники и члены семей – все с российскими флагами и цветами.

Тридцать российских спортсменов в ходе южнокорейской Паралимпиады заняли второе место в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 24 медали – 8 золотых наград, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Автор: Александр Люблинский
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