Агентство Sputnik UK исключили из торговой палаты британского Эдинбурга

В британском Эдинбурге исключили агентство Sputnik UK из торговой палаты города «на фоне растущего давления СМИ». Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе агентства сообщили, что сожалеют о решении прекратить соглашение о членстве, принятом в результате продолжающейся политической и медийной кампании против Sputnik UK. Подчеркивается, что в агентстве не согласны с решением, которое нарушает принципы независимости и аполитичности, которые декларирует Торговая палата Эдинбурга.

В пресс-службе Sputnik UK отметили, что надеются на улучшение политического климата.