​​​​​​​При пожаре в частном доме во Владивостоке погибли четыре человека

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме во Владивостоке.

Об этом во вторник со ссылкой на региональное управление СК РФ сообщают российские СМИ.

«Следователи проводят проверку по факту гибели четырёх человек на пожаре во Владивостоке. Все погибшие — взрослые», - говорится в сообщении.

Причины пожара в частном доме во Владивостоке, который привел к трагедии, у настоящее время выясняются.

Напомним: ранее в Самарской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном домовладении.