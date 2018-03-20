Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

Во время встречи Владимира Путина с соперниками по выборам президента Ксения Собчак передала лидеру прошение о помиловании 16 человек Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба Собчак.

Отмечается, что в списке Собчак упомянуты Станислав Зимовец, Олег Сенцов, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Дмитрий Борисов, Александр Соколов, Владимир Лапыгин, Александр Кольченко. Отмечается, что Путин уже пообещал рассмотреть прошение Собчак.

Ранее Владимир Путин неоднократно одобрял прошения о помиловании осужденных. В частности, весной минувшего года глава государства указом освободил жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную за госизмену.