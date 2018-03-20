Автомобиль сбил группу пешеходов в Калифорнии, пострадали четыре человека

Как минимум четыре человека пострадали в американском штате Калифорния в результате наезда автомобиля на группу пешеходов.

Об этом сообщает местный телеканал CBS, отмечая, что наезд пикапа на людей произошел вблизи старшей школы Парамаунт.

При этом власти штата приводят предварительные данные, согласно которым, все четверо пострадавших студенты. Подробностей о состоянии их здоровья к настоящему моменту не поступало. Полицейские устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.