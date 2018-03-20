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 Кандидат в премьеры Италии призвал отменить антироссийские санкции

Кандидат в премьеры Италии призвал отменить антироссийские санкции
3:01   20 Марта 2018
Весь мир
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Кандидат в премьеры Италии призвал отменить антироссийские санкции

Кандидат в премьеры Италии призвал отменить антироссийские санкции

Кандидат в премьеры Италии от партии «Лига» Маттео Салвини призвал отменить антироссийские санкции. Об этом он заявил во время выступления в североитальянском городе Удине.

Представитель правоцентристской политической коалиции заявил, что экономические санкции ЕС против РФ являются безумием, направленным в отношении дружеского и соседнего рынка. Салвини отметил, что хочет работать на благо мира, а не на войну.

Политик отметил, что опасность представляет собой исламский терроризм, однако «танкетки» выдвигают против России. Он задался вопросом о том, действительно в ЕС боятся захвата российской армией.

Салвини призвал призвал итальянцев восстановить контроль над собственной страной. По его словам, в ЕС не должны объяснять, как управлять Италией.

Также кандидат на пост премьера отметил, что на президентских выборах в России убедительно победил Владимир Путин. Он отметил, что письменно поздравил российского лидера.

Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #италия #салвини
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