​​​​​​​Войска ЮВО получили модернизированные минометы «Сани»

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что на вооружение мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, поступило около 20 единиц модернизированных минометов 2С12А «Сани».

По словам Астафьева, новый миномет оснащен опорной плитой с шарниром, позволяющей быстро переносить огонь, не разворачивая тяжелую опору. При этом стрелять из миномета можно практически любыми минами российского и зарубежного производства, подходящими по размеру.

«Миномет 2С12А «Сани» перевозится на новой, высоко проходимой машине «Урал» семейства «Мотовоз» с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для механизации погрузки».

Также пресс-секретарь ЮВО добавил, что минометы «Сани» уже показали свою эффективность в ходе КТО на Северном Кавказе.