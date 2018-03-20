Владимир Путин проведет «прямую линию» после инаугурации

Российский лидер Владимир Путин проведет «прямую линию» после официального вступления на должность президента. Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос издания о планируемой дате «Прямой линии», Песков отметил, что она пройдет после церемонии инаугурации. При этом отмечается, что точная дата церемонии инаугурации неизвестна.

Выборы президента РФ прошли в России 18 марта. По информации ЦИК, после обработки 99,94 процента протоколов у действующий глава государства Владимир Путин побеждает, набрав 76,68 процента голосов.