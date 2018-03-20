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2:34   20 Марта 2018
Россия
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Владимир Путин проведет «прямую линию» после инаугурации

Владимир Путин проведет «прямую линию» после инаугурации

Российский лидер Владимир Путин проведет «прямую линию» после официального вступления на должность президента. Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос издания о планируемой дате «Прямой линии», Песков отметил, что она пройдет после церемонии  инаугурации. При этом отмечается, что точная дата церемонии инаугурации неизвестна.

Выборы президента РФ прошли в России 18 марта. По информации ЦИК, после обработки 99,94 процента протоколов у действующий глава государства Владимир Путин побеждает, набрав 76,68 процента голосов.

Автор: Олег Королев
#путин #песков #прямая линия #инагуарация
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