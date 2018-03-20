Пушков прокомментировал заявления США о влиянии РФ на отношения с Эр-Риядом

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя Белого дома о том, что РФ подрывает отношения между США и Саудовской Аравией. Об этом он написал в Twitter.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике сообщил, что накануне США обвинили Россию в подрыве отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом. Пушков отметил, что международному сообществу известно о том, что «черная кошка» между союзниками пробежала не из-за Москвы, а из-за политики самих США.

Сенатор заключил, что в США «совсем плохи дела» на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный представитель американской администрации обвинил РФ в подрыве американо-саудовских отношений с помощью поставок вооружения.