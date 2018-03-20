После столкновения парашютистов в Мексике один из них погиб

В Мексике 47-летняя туристка погибла после того, как, спускаясь на парашюте, столкнулась с другим парашютистом и упала с высоты 15 метров.

Об этом сообщает издание The Sun. Отмечается, что женщина прыгнула с парашютом на аттракционе, подписав предварительно документ, который при несчастном случае освобождает владельца аттракциона от ответственности.

Ужасное происшествие случилось на глазах журналиста Хуана Переса. Он разместил в интернете видеозапись того, как двое парашютистов сталкиваются невысоко над землей и у одного из них схлопывается купол парашюта, после чего человек падает на землю.

Разбившейся туристкой оказалась 47-летняя Урсула Эрнандес. Ее оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли ничем помочь, женщина умерла от полученных травм. При этом местные жители сообщают, что аттракционы, на которых туристам предлагают прыгнуть с парашютом, в Мексике никак не регулируются, и при несчастных случаях их владельцы легко избегают ответственности.