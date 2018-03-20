В украинской Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко

Верховная рада рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко. Об этом заявила представитель украинского президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, вопрос будет рассматриваться в среду. Луценко сообщила, что видео, которое будет представлено на заседании, «шокирует все общество».

Также нардеп сообщила, что генпрокурор Украины пребудет в Раду в четверг. По ее словам, фракция «Блок Петра Порошенко» будет голосовать за все позиции — снятие депутатской неприкосновенности, арест и задержание.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Он также внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности.