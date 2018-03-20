Власти Перу заявили, что не пустят Мадуро на «Саммит Америк»

Глава Министерства иностранных дел Перу Кайетана Алховин заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, который ранее заявил о намерении посетить «Саммит Америк» в Лиме, приглашение на которое у него было отозвано, не сможет этого сделать.

«Президенты не приезжают без приглашений, если только они не приедут как туристы. У правительства (Перу) есть все возможности и средства, чтобы не допустить приезда (Мадуро) ради защиты суверенного решения», - заявила министр иностранных дел.

Кроме того, министр отметила, что президенты Никарагуа и Боливии обратились к властям Перу с просьбой пересмотреть решение о неучастии Николаса Мадуро в «Саммите Америк». Лима рассмотрела эти обращения, но оставила их без удовлетворения.