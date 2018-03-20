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1:37   20 Марта 2018
Россия
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Высылаемые из Британии российские дипломаты вернутся во вторник в РФ

Высылаемые из Британии российские дипломаты вернутся во вторник в РФ

Высылаемые по решению правительства Великобритании 23 российских дипломата вернутся в РФ во вторник. Об этом в пятницу сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

По словам дипломата, работники посольства уедут 20 марта вместе с восемью десятками человек. Заявления британских властей о том, что высылаемые являются незаявленными работниками разведки, Яковенко назвал легендой.

Посол РФ отметил, что дипломаты никакого отношения к незаконной деятельности не имеют. Он также заявил, что высылка призвана обслужить колоссальную провокацию британских спецслужб, поддержанную правительством страны.

По словам Яковенко, в Великобритании отсутствуют рычаги влияния на Россию, поэтому состав посольства сократили для того, чтобы подать ситуацию соответствующим образом британской публике. Посол подчеркнул, что высылаемые являются обычными дипломатами.

Автор: Олег Королев
#великобритания #яковенко #высылка дипломатов
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