​​​​​​​Минобороны Венесуэлы: Самолет США нарушил воздушное пространство страны

В понедельник венесуэльское Министерство обороны призвало США соблюдать международные нормы воздушного права и заявило о нарушении американским самолетом воздушных границ страны.

В частности, информагентство Noticias24 приводит заявление главы венесуэльского оборонного ведомства Владимира Падрино Лопеса:

«В субботу был обнаружен самолёт Boeing C17 ВВС США, который взлетел с базы Хато на острове Кюрасао».

Также министр заявил, что американский самолет пересек воздушную границу в районе архипелага Лос-Монхес над территориальными водами Венесуэлы.