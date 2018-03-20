УВКПЧ ООН: В Африне погибло «огромное число» гражданских

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн заявил, что в захваченном Турцией сирийском Африне погибло большое число гражданских лиц. Об этом он сообщил на неформальной встрече членов Совбеза ООН.

По его словам, в захваченном турецкими силами Африне из-за воздушных ударов, наземных ударов и применения взрывчатых веществ было убито и ранено «огромное число гражданских лиц». При этом тысячи местных жителей оказались внутренне перемещенными лицами.

Аль Хуссейн отметил, что в регионе остаются около 50 тысяч гражданских лиц. На данный момент единственная в Африне больница закрыта, наблюдается острая нехватка воды из-за повреждения насосной станции.

В прошедшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной «Сирийской свободной армии» и турецкие военные вошли в Африн. С января турецкая сторона проводит на севере Сирии операцию против курдских формирований.