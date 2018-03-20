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1:09   20 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Аббас назвал американского посла «сыном собаки»

​​​​​​​Аббас назвал американского посла «сыном собаки»

Палестинский лидер Махмуд Аббас в понедельник раскритиковал решение американского президента Дональда Трампа о переносе посольства США в Израиль из Тель-Авива в Иерусалим и в целом политику Штатов в регионе.

Критикуя американскую политику, лидер Палестины оскорбил также посла США в Израиле Дэвида Фридмана, назвав его «сыном собаки» и выходцем из семьи переселенцев. Об этом сообщает издание Al-Quds.

В частности, Махмуд Аббас, выступая в городе Рамалла на открытии заседания исполкомов ООП и центрального движения ФАТХ, раскритиковал не только решение США перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но и решение о сокращении взноса в бюджет Ближневосточного агентства ООН на помощь палестинским беженцам, и решение легитимизировать поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях.

При этом лидер Палестины заявил:

«Об этом говорил не один американский представитель и среди первых был этот... Дэвид ....Фридман, сын собаки, сам он поселенец, и семья его из поселенцев, а он еще и посол США здесь, в Тель-Авиве… Что можно от него ожидать?».

Автор: Александр Люблинский
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