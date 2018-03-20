​​​​​​​Аббас назвал американского посла «сыном собаки»

Палестинский лидер Махмуд Аббас в понедельник раскритиковал решение американского президента Дональда Трампа о переносе посольства США в Израиль из Тель-Авива в Иерусалим и в целом политику Штатов в регионе.

Критикуя американскую политику, лидер Палестины оскорбил также посла США в Израиле Дэвида Фридмана, назвав его «сыном собаки» и выходцем из семьи переселенцев. Об этом сообщает издание Al-Quds.

В частности, Махмуд Аббас, выступая в городе Рамалла на открытии заседания исполкомов ООП и центрального движения ФАТХ, раскритиковал не только решение США перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но и решение о сокращении взноса в бюджет Ближневосточного агентства ООН на помощь палестинским беженцам, и решение легитимизировать поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях.

При этом лидер Палестины заявил: