В администрации США обвинили РФ в подрыве американо-саудовских отношений

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Россия подрывает отношения между США и Саудовской Аравией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 20 марта американский лидер Дональд Трамп обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как «заставить Россию заплатить» за ее действия в Сирии и предполагаемую поддержку Ирана в Йемене.

В администрации США заявили, что с саудовцами будет обсуждаться, как Москва пытается использовать ситуацию в свою пользу. Отмечается, что Россия заблокировала резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет, а также предложила Саудовской Аравии развитые системы ПВО.

Отмечается, что Россия сделала ряд обещаний иранскому режиму по поставкам оружия, таким как продвинутые модели танков и военные самолеты. В администрации заявили, что Москва «раздувает кризис» аким образом, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений.