​​​​​​​Гражданина Испании застрелили в Мексике

Пожилой мужчина, оказавшийся гражданином Испании, скончался в Мексике от огнестрельных ранений.

Об этом в ночь на вторник сообщил пресс-секретарь генерального прокурора мексиканской столицы Мехико Эдмундо Гарридо . Также сообщается, что 75-летний гражданин Испании Хосе Гонсалес был бизнесменом. Его смерть наступила после того, как мужчина получил выстрел в голову.

Испанец интересовался в Мексике автозаправочными станциями и отелями. О том, кто может быть причастен к его убийству, к настоящему времени информации не поступало.