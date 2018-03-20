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0:34   20 Марта 2018
Россия
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Собчак заняла второе место на выборах президента России в Монако и Франции

Собчак заняла второе место на выборах президента России в Монако и Франции

Баллотировавшаяся в президенты РФ Ксения Собчак заняла второе место на выборах на избирательных участках во Франции и Монако. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

В минувшее воскресенье на выборах для россиян во Франции было открыто семь избирательных участков, еще один — в княжестве Монако.

Согласно обнародованным посольством Росиии в Париже результатам голосования, за Собчак выступили 15,8 процента избирателей. Всего за нее проголосовали 1006 человек.

Первое место с 62,8 процента занял действующий президент России Владимир Путин. Он заручился поддержкой 3992 избирателей.

На четвертом месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин. За него проголосовали 8,9%, то есть 566 человек.

Автор: Олег Королев
#франция #монако #собчак #выборы-2018
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