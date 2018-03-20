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0:16   20 Марта 2018
Весь мир
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Премьер Испании поздравил Путина с победой на президентских выборах

Премьер Испании поздравил Путина с победой на президентских выборах

Испанский премьер Мариано Рахой поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом говорится в поздравительной телеграмме.

Рахой отметил, что передает Путину искренние поздравления в связи с переизбранием на российских президентских выборах и желает успеха в выполнении обязанностей. Он отметил, что сложные моменты в мире требуют большей ответственности. По его словам, российская сторона найдет в испанском правительстве готовность укрепить и продолжить углублять политические, экономические и социально-культурные отношения.

Премьер Испании напомнил, что сотрудничество в рамках «Большой двадцатки», ООН, Совета Европы и ОБСЕ важно для разрешения таких как проблем, как терроризм, климатические изменения и адаптация к процессу глобализации наших обществ.

Автор: Олег Королев
#путин #испания #рахой #выборы-2018
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