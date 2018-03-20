Киевляне не поддержали переименование площади Льва Толстого

Идея переименовать площадь Льва Толстого в Киеве, изложенная на сайте городской администрации, не встретила поддержки среди киевлян.

Из трех тысяч человек, принявших участие в обсуждении этой идеи, против высказались почти две трети – 1813 человек, в то время, как за переименование высказались 1279 человек.

В мэрии украинской столицы рассказали также, что жителям Киева было предложено выбрать из 134 новых названий, в частности, предлагалось назвать площадь Льва Толстого именем мецената и агронома Евгения Чикаленко, который жил на стыке XIX и XX веков. Но киевляне большинством голосов отстояли старое название.

Напомним: с начала так называемой декоммунизации, которая проводится на Украине с 2014 года, в стране были переименованы более 900 населенных пунктов и порядка 50 тысяч улиц, проспектов, площадей и т.д. Смене подвергаются все топонимические названия, напоминающие населению о советском прошлом, например, город Днепропетровск был переименован в Днепр, а город Кировоград в Кропивницкий. Кроме того, в столице Украины появился проспект Бандеры, который раньше назывался Московским.