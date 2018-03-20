​​​​​​​Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Ирана

В понедельник 19 марта на юго-западе Ирана произошло землетрясение мощностью 5,0 баллов.

Об этом сообщает американская Геологическая служба (USGS), отмечая, что сотрясение земной коры было зафиксировано на расстоянии 17 километров от города Бехбехан в северо-западном направлении. Очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров.

Информации о разрушениях, вызванных землетрясением или о жертвах к настоящему времени не поступало.

Напомним: накануне 18 марта СМИ сообщали о землетрясении магнитудой 4,3 на севере Ирана.