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 ​​​​​​​ЦПВС: Почти 80 тысяч человек вывели из Восточной Гуты с начала гумоперации

​​​​​​​ЦПВС: Почти 80 тысяч человек вывели из Восточной Гуты с начала гумоперации
23:56   19 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​ЦПВС: Почти 80 тысяч человек вывели из Восточной Гуты с начала гумоперации

​​​​​​​ЦПВС: Почти 80 тысяч человек вывели из Восточной Гуты с начала гумоперации

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил в понедельник на брифинге, что из Восточной Гуты с начала гуманитарной операции выведены почти 80 тысяч человек.

Евтушенко напомнил журналистам, что под контролем российского Центра была проведена двадцать первая «гуманитарная пауза».

«Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 702 человека, большинство из которых — дети», - уточнил он, добавив, что теперь жизни вышедших из Восточной Гуты людей находятся вне опасности.

Ранее в понедельник 19 марта сообщалось, что в течение суток из занятого боевиками пригорода Дамаска – Восточной Гуты – были выведены свыше пяти тысяч мирных жителей.

Автор: Александр Люблинский
#россия #сирия #весь мир #гуманитарная операция #мирные жители #центр по примирению #восточная гута #цпвс #80 тысяч человек
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