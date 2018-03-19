​​​​​​​ЦПВС: Почти 80 тысяч человек вывели из Восточной Гуты с начала гумоперации

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил в понедельник на брифинге, что из Восточной Гуты с начала гуманитарной операции выведены почти 80 тысяч человек.

Евтушенко напомнил журналистам, что под контролем российского Центра была проведена двадцать первая «гуманитарная пауза».

«Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 702 человека, большинство из которых — дети», - уточнил он, добавив, что теперь жизни вышедших из Восточной Гуты людей находятся вне опасности.

Ранее в понедельник 19 марта сообщалось, что в течение суток из занятого боевиками пригорода Дамаска – Восточной Гуты – были выведены свыше пяти тысяч мирных жителей.