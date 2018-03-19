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23:42   19 Марта 2018
Весь мир
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Актриса из «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк

Актриса из «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк

Американская актриса Синтия Никсон, сыгравшая одну из главных ролей - Миранду Хоббс - в сериале «Секс в большом городе», заявила о том, что выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.

О своем намерении побороться за высокий пост актриса написала в своем микроблоге Twitter:

«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора».

Ранее о том, что Синтия Никсон собирается побороться за пост губернатора штата Нью-Йорк сообщило американское издание Wall Street Journal. Также сообщалось, что в 2013 году актриса работала в избирательном штабе Билла Де Блазио, который тогда победил на выборах и по сей день является губернатором штата.

 

Автор: Александр Люблинский
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