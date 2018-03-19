Актриса из «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк
Американская актриса Синтия Никсон, сыгравшая одну из главных ролей - Миранду Хоббс - в сериале «Секс в большом городе», заявила о том, что выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.
О своем намерении побороться за высокий пост актриса написала в своем микроблоге Twitter:
«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора».
Ранее о том, что Синтия Никсон собирается побороться за пост губернатора штата Нью-Йорк сообщило американское издание Wall Street Journal. Также сообщалось, что в 2013 году актриса работала в избирательном штабе Билла Де Блазио, который тогда победил на выборах и по сей день является губернатором штата.
I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.