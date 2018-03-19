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Захарова – Макаревичу: Ваш кандидат на выборах набрал 1,6 процента

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23:29   19 Марта 2018
Россия
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Захарова – Макаревичу: Ваш кандидат на выборах набрал 1,6 процента

Захарова – Макаревичу: Ваш кандидат на выборах набрал 1,6 процента

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила музыканту Андрею Макаревичу, который, сравнив россиян с американцами, назвал наших граждан «злобными дебилами».

В ответ представитель российского Министерства иностранных дел напомнила всем, кто еще хочет как-либо оскорбить граждан России, что кандидат в президенты РФ, который ранее называл народ «генетическим отребьем», набрал на выборах 1,6 процента голосов.

«Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!», - добавила Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

 

Напомним: лидер музыкального коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич в социальных сетях написал, что американцы – спокойные и веселые люди, а россияне – «злобные дебилы».

Заявление о «генетическом отребье» в 2010 году позволила себе Ксения Собчак, которая назвала Россию «идеальным полигоном для наблюдения за лохожителями», а также высказала мнение, что после 1917 и 1937 года в стране осталось лишь «генетическое отребье». В 2018 году Ксения Собчак приняла участие в прошедших 18 марта выборах президента России, набрав в результате 1,6 % голосов избирателей.

Захарова – Макаревичу: Ваш кандидат на выборах набрал 1,6 процента

Автор: Александр Люблинский
#россия #захарова #политика #мид рф #общество #макаревич #собчак #злобные дебилы #генетическое отребье
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