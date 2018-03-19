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23:02   19 Марта 2018
Россия
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Более тысячи жителей Ялты провели флешмоб, поздравив Путина с победой на выборах

Более тысячи жителей Ялты провели флешмоб, поздравив Путина с победой на выборах

Жители Ялты записали красивое видео поздравления действующего президента РФ Владимира Путина с победой на прошедших накануне президентских выборах.

Об этом в понедельник вечером сообщает не своем сайте телеканал РЕН ТВ.

Флешмоб-поздравление на Ялтинской набережной провели более тысячи человек. Акция была организована Фондом «Ялтинский международный экономический форум» и крымские студенты. В заключение флешмоба его участники обратились к президенту Путину с приглашением посетить IV ЯМЭФ, который пройдет в Крыму с 19 по 21 апреля.

 

Автор: Александр Люблинский
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