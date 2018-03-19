​​​​​​​Трамп намерен ужесточить наказание для наркоторговцев, вплоть до смертной казни

Американский президент Дональд Трамп предложил серьезно ужесточить в стране борьбу с наркоторговцами, введя в качестве наказания для них смертную казнь.

С таким предложением президент США выступил в штате Нью-Гемпшир, где проблема торговли наркотиками и наркомании особенно актуальна.

«Если мы не будем более жесткими с наркоторговцами, мы просто будем терять время. Эта жесткость включает в себя смертную казнь», - заявил Трамп и публика встретила его слова аплодисментами.

При этом президент США заявил, что торговцы наркотиками за свою жизнь убивают тысячи людей и еще большему количеству людей разрушают жизни. При этом, если наркоторговцы попадаются, то получают по суду штраф, 30 дней тюрьмы или год заключения. В то же время, Трамп указал на то, что за убийство человека в США положено пожизненное заключение или смертная казнь.