​​​​​​​Чижов: Лондон делом Скрипаля пытается отвлечь внимание от проблем с Brexit

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что шпионский скандал, раздутый британскими властями вокруг отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля, может быть попыткой отвлечь внимание общественности от внутриполитических проблем.

Свое мнение по этому вопросу Чижов высказал журналистам в понедельник вечером. В частности, он отметил, что британское правительство в деле отравления Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери не выполнило международные обязательства, принятые на себя по ряду конвенций.

«Слишком много совпадений. Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit», - заявил Чижов, отметив, что сложившаяся ситуация кажется странной каждому непредвзятому наблюдателю.

Также Чижов указал на то, что внутри Великобритании консервативное правительство не смогло на последних выборах обеспечить себе прочное большинство, а также ответить на ожидания британского общества, в том числе и в вопросе выхода страны из Евросоюза.