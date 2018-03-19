Себя имел в виду: Поклонская ответила Макаревичу на слова о злобных дебилах

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала заявление музыканта Андрея Макаревича, который ранее назвал граждан России «злобными дебилами».

Комментарий Поклонской по этому поводу в понедельник вечером приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Так это он себя имел в виду», - высказала свое мнение депутат.

Напомним: ранее лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич, вернувшийся в Россию из Соединенных Штатов Америки заявил, что россияне – злобные дебилы.

Комментируя это резкое заявление музыканта, глава думского Комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева предложила ему навсегда вернуться в Штаты.