Себя имел в виду: Поклонская ответила Макаревичу на слова о злобных дебилах
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала заявление музыканта Андрея Макаревича, который ранее назвал граждан России «злобными дебилами».
Комментарий Поклонской по этому поводу в понедельник вечером приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
«Так это он себя имел в виду», - высказала свое мнение депутат.
Напомним: ранее лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич, вернувшийся в Россию из Соединенных Штатов Америки заявил, что россияне – злобные дебилы.
Комментируя это резкое заявление музыканта, глава думского Комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева предложила ему навсегда вернуться в Штаты.