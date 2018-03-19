Меркель поздравила Путина с переизбранием

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с его переизбранием на пост главы российского государства. Об этом сообщила пресс-лужба правительства.

«Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента России», — цитирует поздравление канцлера пресс-служба правительства ФРГ.

Меркель отметила важность двустороннего диалога и укрепления отношений между Россией и Германией.