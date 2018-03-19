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21:25   19 Марта 2018
Политика
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Глава ИК Крыма: Полуостров завершил политическую интеграцию в состав РФ

Глава ИК Крыма: Полуостров завершил политическую интеграцию в состав РФ

После проведения выборов президента РФ, полуостров Крым завершил свою политическую и правовую интеграцию в состав России.

С таким заявлением в понедельник выступил глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.

Напомним жители Крыма и Севастополя впервые принимали участие в президентских выборах в России. Прошедшие накануне выборы главы государства признаны действительными. Наибольшее число голосов – 92,15% крымчане отдали за действующего президента РФ Владимира Путина, на втором месте, набрав 2,2% оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем с 1,81% лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ксения Собчак, баллотировавшаяся от партии «Гражданская инициатива», набрала 1,65%, а остальные кандидаты в президенты РФ – Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин – не набрали и одного процента голосов избирателей в Крыму.

Подводя итоги выборов, Михаил Малышев подтвердил, что участие Крыма в выборах президента РФ можно считать завершением его политической интеграции в состав Российской Федерации. Также он указал на то, что, проведя президентские выборы, Крымский Избирком завершил цикл всех избирательных компаний, которые могут быть проведены на территории РФ.

Автор: Александр Люблинский
#россия #крым #политика #общество #выборы президента #меньшов #крымский избирком
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