Глава ИК Крыма: Полуостров завершил политическую интеграцию в состав РФ

После проведения выборов президента РФ, полуостров Крым завершил свою политическую и правовую интеграцию в состав России.

С таким заявлением в понедельник выступил глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.

Напомним жители Крыма и Севастополя впервые принимали участие в президентских выборах в России. Прошедшие накануне выборы главы государства признаны действительными. Наибольшее число голосов – 92,15% крымчане отдали за действующего президента РФ Владимира Путина, на втором месте, набрав 2,2% оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем с 1,81% лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ксения Собчак, баллотировавшаяся от партии «Гражданская инициатива», набрала 1,65%, а остальные кандидаты в президенты РФ – Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин – не набрали и одного процента голосов избирателей в Крыму.

Подводя итоги выборов, Михаил Малышев подтвердил, что участие Крыма в выборах президента РФ можно считать завершением его политической интеграции в состав Российской Федерации. Также он указал на то, что, проведя президентские выборы, Крымский Избирком завершил цикл всех избирательных компаний, которые могут быть проведены на территории РФ.