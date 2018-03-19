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20:56   19 Марта 2018
Весь мир
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Генсек ОПЕК поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ

Генсек ОПЕК поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо поздравил действующего президента Российской Федерации Владимира Путина с тем, что он одержал победу на выборах в России.

В релизе сообщают, что генсек ОПЕК поздравляет Путина с его переизбранием. Также  отмечается, что между РФ и ОПЕК «прекрасные отношения».

Президент РФ Владимир Владимирович Путин достиг результата 76,68 процентов по итогам обработки 99,94 процентов протоколов. Голосование провели в воскресенье, 18 марта. 

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество #весь мир #выборы 2018
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