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20:56   19 Марта 2018
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Евросоюз высказал свою позицию по выборам президента РФ в Крыму

Евросоюз высказал свою позицию по выборам президента РФ в Крыму

Европейский союз не признает результаты выборов президента РФ в Крыму, так как не признает «незаконную аннексию» полуострова Россией.

С таким заявлением в понедельник официально выступила пресс-секретарь EEAS (Европейской службы внешних связей) Майа Косьянчич. Ее слова в понедельник приводит ФБА «Экономика Сегодня».

Также в Брюсселе обратились к Москве с призывом проверить сообщения о нарушениях, имевших место 18 марта на избирательных участках, о которых сообщили международные наблюдатели. Это обращение основано в первую очередь на предварительном докладе наблюдательной миссии, направленной на выборы в Россию двумя структурами ОБСЕ – БДИПЧ (бюро по демократическим институтам и правам человека) и Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

При этом отмечается что в целом Центризбирком России провел открытые и эффективные выборы, допустив, тем не менее, ряд упущений – в области тайны голосования и прозрачности подсчета результатов. Также в докладе говорится, что работа наблюдателей не распространялась на территорию полуострова Крым, так как Евросоюз по-прежнему непоколебимо поддерживает «территориальную целостность и суверенитет Украины».

Напомним: ранее президент Украины Петр Порошенко призвал западные страны не признавать результаты президентских выборов в России, проведенных в Крыму и Севастополе.

Автор: Александр Люблинский
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