Выборы Президента 2018
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20:49   19 Марта 2018
Весь мир
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Нетаньяху поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства

Нетаньяху поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства и выразил заинтересованность в продолжении дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщила его пресс-служба.

В поздравительном послании Нетаньяху попросил Путина принять искренние поздравления с победой на состоявшихся выборах 18 марта. Он отметил, что высоко ценит диалог между двумя сторонами ждет продолжения совместной работы в духе взаимопонимания и доверия для продвижения жизненно важных интересов Израиля и России.

Автор: Вячеслав Каширин
#путин #политика #нетаньяху #весь мир #выборы2018
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