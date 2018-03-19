Нетаньяху поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства и выразил заинтересованность в продолжении дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщила его пресс-служба.

В поздравительном послании Нетаньяху попросил Путина принять искренние поздравления с победой на состоявшихся выборах 18 марта. Он отметил, что высоко ценит диалог между двумя сторонами ждет продолжения совместной работы в духе взаимопонимания и доверия для продвижения жизненно важных интересов Израиля и России.