Эксперт объяснил указ Путина о призыве запасников на сборы: Плановое мероприятие

19 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян из воинского запаса на военные сборы в 2018 году. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

В первом, самом основном пункте, говорится о том, что призываться будут граждане РФ, пребывающих в запасе, в целях прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах России, а также в органах госохраны и органах ФСБ. Обеспечение соблюдения всех необходимых мероприятий возлагается на правительство и органы исполнительной власти субъектов РФ.

Корреспондент интернет-издания «Слово и Дело» попросил доктора военных наук, военного аналитика, председателя Союза Геополитиков, обозревателя Военно-промышленного Курьера Константина Сивкова прокомментировать указ президента. Эксперт отметил, что сборы — плановое мероприятие, предусмотренное для поддержания готовности воинского резерва. Он пояснил, что государство всегда должно быть в состоянии при необходимости быстро повысить военную мощь вооруженных сил.

По словам Сивкова, призыву подлежат преимущественно военно-обученные лица первой очереди запаса. В зависимости от специальностей, которыми они владеют, их отбираются в тот или иной округ. Каждый год на проведение таких сборов выделяются средства из бюджета.

Относительно длительный срок — до двух месяцев — обуславливается, по мнению аналитика, нарастанием напряженности в мире и необходимостью в данной ситуации Вооруженным силам РФ быть готовыми ко всему.