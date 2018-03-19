Президент Ливана поздравил Путина с переизбранием на выборах

Президент Ливана Мишель Аун поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ.

Сообщила преес-служба ливанского президента РИА Новости.

Прзидент республики направил Путину поздравительную телеграмму по случаю его победы на выборах президента Российской Федерации.

В заявлении пресс-службы говорится, что Ливан и Россия связаны крепкими држескими отношениями. Благодаря мудрому руководству Путина Ливан и далее намерен продолжать поддерживать сотрудничество.

Действующий президент РФ Владимир Владимирович Путин достиг результата 76,68 процентов по итогам обработки 99,94 процентов протоколов, что является лучшим показателем в его политической карьере. Голосование провели в воскресенье, 18 марта.