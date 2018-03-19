​​​​​​​Климкин внес ясность в свои слова о санкциях и о Шредере

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин пояснил сделанное им ранее заявление о санкциях в отношении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Свои пояснения Климкин изложил в своем микроблоге Twitter, отметив там, что он на самом деле не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Шредер.

«Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно, чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе», - написал глава МИД Украины.

Напомним: ранее Климкин в интервью немецкому изданию Bild заявил, что Евросоюзу необходимо подумать о плане действий в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который, по словам украинского министра, является «лоббистом Путина» во всем мире.

В частности, Климкин заявил, что европейские санкции не должны касаться лишь членов правительства РФ и российских госкомпаний, но также и всех, кто за пределами России продвигает ее проекты. При этом Климкин конкретно указал на Герхарда Шредера, назвав его «важнейшим лоббистом Путина» в мире, и предложив Евросоюзу подумать, какие меры можно было бы принять на этот счет.