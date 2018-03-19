Честные выборы — честные регионы, или Кто и как в России искал золотую середину

Завершилась самая успешная выборная кампания для нынешнего президента России Владимира Путина. Из победы сделают выводы.

Не секрет, что для повышения явки — главного признака легитимности выборов — регионы проделали огромную работу. Успехи превзошли ожидания: явка составила 67,4%, хотя она не стала рекордной. На президентских выборах 1996 года явка в первом туре была 69,8%, во втором — 69,4%.

В 2008 году она также превысила 69%, хотя на последних выборах президента в 2012 году явка составила 65,3%. По итогам голосования действующий президент РФ получил рекордный результат - лучший, чем по итогам выборов 2012 года. За него отдали голоса 76,66% избирателей. Это более 56 миллионов человек. Путин превзошел результат, полученный им на прошлых выборах. В 2012 году за него проголосовали 45,6 миллиона избирателей, в 2004 году – 49.

Интересно разворачивалась гонка за голосами по областям России. В погоне за результатом особенно отличились Крым и Чечня, вот только поддержка почти 90% населения большинством экспертов воспринимается с сомнением. Между тем, в администрации президента внимательно следили за тем, как регионы ищут золотую середину между явкой, легитимностью и результатом. В экспертном сообществе ходят разговоры даже о том, что из управления по внутренней политике звучали, едва ли, не прямые указы: не «рисовать» явку, а уж тем более результат.

Важнейшая часть работы местных администраций — показать реальный результат, что именно думают люди, насколько им интересны выборы. А вот это уже зависит от работы правительства областей, краев и республик.

Особенное внимание экспертов традиционно привлечено к тем регионам, которыми руководят пользующиеся особым доверием главы государства. Одним из таких считается нынешний руководитель Тульской области Алексей Дюмин. За Дюминым следят как за одним из доверенных лиц Путина, входящим в ограниченный контингент его команды в «Ночной хоккейной лиге».

По итогам января-февраля 2018 года Дюмин вошел в тройку лидеров рейтинга глав регионов, подготовленный экспертами Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». На брифинге в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области заместитель председателя Александр Машков подвел предварительные итоги голосования жителей региона: явка на избирательные участки составила 68,54%.

Очевидно, что подавляющее большинство жителей региона поддерживает курс действующего президента, при этом уделяя самое серьезное внимание демократическим принципам голосования. В Тульской области не зафиксировано вбросов, «каруселей» или других нечестных выборных технологий. По мнению экспертов, результаты Тульской области показывают положительную оценку населением работы местной и федеральной власти.

Если Алексей Дюмин пользуется доверием населения, то в оценках других регионов эксперты не так однозначны. Например, среди причин пассивности иркутских избирателей эксперты называют резкое снижение позиций КПРФ в лице губернатора-коммуниста и самую низкую явку в стране.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков пояснил, что губернатору Тульской области Дюмину удалось провести успешную кампанию.

«Прирост явки в регионе составил 7,4% — это двадцатка лучших по стране. Кроме того, в регионе не было организовано чересчур навязчивое информирование о выборах — все прошло гладко, позитивно, людям дали возможность самостоятельно определиться с желанием идти или не идти голосовать. В целом результаты кампании позитивно скажутся на дальнейшей карьере Дюмина», — заключил эксперт.

От региональных команд действительно зависит очень многое, подтверждает заместитель главного редактора информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова.

«Есть сильные губернаторы, причем их сила – отнюдь не в административном ресурсе. Местные жители уважают их, ценят работу, соответственно, автоматически переносят свое позитивное отношение и на работу главы государства. Многие воспринимают президента и губернаторов действительно как членов единой команды. И это вполне логично», — пояснила она.

По словам Варламовой, далеко не всем губернаторам удается выстроить конструктивный диалог с людьми: «Например, ульяновский губернатор Сергей Морозов очень часто попадает в различные конфликты и далеко не всегда, на мой взгляд, слышит пожелания населения. В том числе и этим можно объяснить высокий результат, полученный в регионе кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым. В области явно накапливается протестный потенциал».

Не всегда гладко шли выборы в других областях. Брянская область стала лидером по утраченным бюллетеням, там не досчитались 792 избирательных бюллетеня. Для сравнения, в целом по России утраченными на выборах 18 марта считаются 1843 бюллетеня. Второе место занимает Московская область с 377 утраченными бюллетенями. Третье место за Дагестаном – 113.

В пятерку также вошли Санкт-Петербург и Чечня (109 и 73 бюллетеня соответственно). Якутия показала самый низкий процент проголосовавших за Владимира Путина. Его поддержали 64,38%. При этом Павел Грудинин получил самый высокий результат по стране – 27,25%. Политический обозреватель Тимофей Ефремов считает, что такие результаты выборов говорят о потере доверия населения к главе Якутии Егору Борисову и негативной оценке его работы в республике.

Выборы обнаружили и регионы, где больше всего поддерживают оппозицию. В их числе - Якутия, Коми, Москва, Санкт-Петербург, республики Северного Кавказа. Так, Ксения Собчак и Григорий Явлинский нашли больше всего сторонников в двух столицах, а Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин – в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Грудинин больше всего набрал в Якутии, а Жириновский – в Коми. Что касается Грудинина и Жириновского, то представитель КПРФ показал самый высокий результат в Якутии – 27,24%. У основателя ЛДПР больше всего сторонников оказалось в Коми, где он набрал 10,24% голосов.

Эксперты уверены, что президентские выборы стали и своего рода лакмусовой бумажкой для регионов. От того, как они прошли тест 18 марта, будет во многом зависеть дальнейшее политическое будущее их руководителей. Очевидно, что президентом сегодня востребована сильная и эффективная команда. Честный результат регионов, где сразу видно: тут работали, тут честно голосовали, тут ставку сделали не на картинку, вероятно, подскажет, где такая собралась.