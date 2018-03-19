Эрдоган поздравил Путина с переизбранием

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин провели телефонные переговоры. Турецкий лидер поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщил источник в канцелярии Эрдогана журналистам.

Как пишет ТАСС, лидеры также обсудили двусторонние отношения и трехсторонний саммит по Сирии, который намечен на апрель в Стамбуле. Кроме того, президенты обменялись заверениями в приверженности к укреплению двустороннего сотрудничества.