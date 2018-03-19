Беспрецедентная открытость: глава Минкомсвязи оценил итоги видеонаблюдения на выборах

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заявило,что ГАС «Выборы» в день проведения выборов Президента РФ отработала стабильно.

Видеонаблюдение организовали в 85 субъектах РФ свыше, чем на 43 тысячах избирательных участках. Также впервые велось видеонаблюдение за голосованием в помещениях 2775 территориальных избирательных комиссий. Трансляция шла в режиме онлайн на портале «Нашвыбор2018.рф». Возможностью наблюдать за выборами воспользовалось порядка 2 миллионов пользователей.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил, что видеонаблюдение и трансляция обеспечили беспрецедентный уровень открытости на выборах. Он добавил, что применение информационных технологий в организации голосования стало нормой для РФ.