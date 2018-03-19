Выборы Президента 2018
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20:10   19 Марта 2018
Россия
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Беспрецедентная открытость: глава Минкомсвязи оценил итоги видеонаблюдения на выборах

Беспрецедентная открытость: глава Минкомсвязи оценил итоги видеонаблюдения на выборах

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заявило,что ГАС «Выборы» в день проведения выборов Президента РФ отработала стабильно. 

Видеонаблюдение организовали в 85 субъектах РФ свыше, чем на 43 тысячах избирательных участках. Также впервые велось видеонаблюдение за голосованием в помещениях 2775 территориальных избирательных комиссий. Трансляция шла в режиме онлайн на портале «Нашвыбор2018.рф». Возможностью наблюдать за выборами воспользовалось порядка 2 миллионов пользователей.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил, что видеонаблюдение и трансляция обеспечили беспрецедентный уровень открытости на выборах. Он добавил, что применение информационных технологий в организации голосования стало нормой для РФ. 

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество #весь мир
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