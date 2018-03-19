Уроженку Средней Азии задержали в Петербурге по подозрению в торговле людьми

После прохождения стандартной проверки документов, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина находится в розыске на своей родине.

По подозрению в торговле людьми представители правоохранительных органов задержали девушку из Средней Азии в Петербурге. Подозреваемой 28 лет. Сообщили ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступницу задержали 15 марта возле дома на Рыбацком проспекте с целью проверки документов. По результатам рядовой процедуры выяснилось, что задержанная на своей родине числится в розыске как опасная преступница. Полиция сообщила, что там она занималась торговлей людьми.

В настоящий момент правоохранительные органы уже сообщили инициатору розыска о задержании преступницы. В скором времени решится вопрос о передаче подозреваемой в Среднюю Азию.