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19:41   19 Марта 2018
Россия
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Уроженку Средней Азии задержали в Петербурге по подозрению в торговле людьми

Уроженку Средней Азии задержали в Петербурге по подозрению в торговле людьми

После прохождения стандартной проверки документов, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина находится в розыске на своей родине.

По подозрению в торговле людьми представители правоохранительных органов задержали девушку из Средней Азии в Петербурге. Подозреваемой 28 лет. Сообщили  ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступницу задержали 15 марта возле дома на Рыбацком проспекте с целью проверки документов. По результатам рядовой процедуры выяснилось, что задержанная на своей родине числится в розыске как опасная преступница. Полиция сообщила, что там она занималась торговлей людьми.

В настоящий момент правоохранительные органы уже сообщили инициатору розыска о задержании преступницы. В скором времени решится вопрос о передаче подозреваемой в Среднюю Азию.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #петербург #чп
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