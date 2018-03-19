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19:35   19 Марта 2018
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Путин набрал большинство голосов в Варшаве

Путин набрал большинство голосов в Варшаве

Подавляющее большинство голосов в воскресенье на избирательном участке в Варшаве избиратели отдали действующему президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со слов официального представителя посольства РФ в Польше Владимира Александрова.

По его словам, всего на участке в Варшаве голосовали 839 человек. За президента Владимира Путина высказались 552 человека. Второе место неожиданно заняла Ксения Собчак со 104 голосами. Третье — Павел Грудинин, набравший 90 голосов. Меньше всего в Варшаве голосовали за Максима Сурайкина — его поддержали всего два избирателя.

Во время подсчета голосов 14 бюллетеней комиссия признала недействительными, а один бюллетень не был обнаружен в урне. Видимо, избиратель забрал его с собой на память.

Всего же в Польше проголосовали более 1,6 тысячи человек. Для находящихся в Польше граждан России было оборудовано четыре избирательных участка: в посольстве РФ в Варшаве и в генеральных консульствах в Краков, Гданьске и Познани.

Автор: Вячеслав Каширин
#путин #польша #варшава #весь мир #выборы2018
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