Президент Чехии поздравил Путина с переизбранием

Президент Чехии Милош Земан направил поздравительную телеграмму Путину по случаю его переизбрания на пост президента России.

Текст поздравления опубликован на сайте Пражского града.

В сообщении говорится, что Земан сердечно поздравляет Путина с переизбранием на пост президента РФ. Земан признался, что победа Путина не была для него сюрпризом. Он считает, что лидерство Путина свидетельствуют о том, что большинство граждан России предпочитают уверенность, стабильность и перспективы, которые связывают российским лидером. Президент Чехии назвал поддержку избирателей отражением оказанного доверия Путину российскими гражданами.

Земан подчеркнул, что Россия является важным партнером для Чехии во многих сферах жизнедеятельности. Об этом свидетельствует развитие официальных контактов между странами.

Политик заявил, что у России и Чехии одна цель, которая заключается в построении и улучшении отношений, основанных на искренности, взаимном уважении и конкретном сотрудничестве.

Глава Чехии резюмировал свое послание словами о том, что для него будет искренней радостью продолжать дружеские, продуктивные и открытые личные контакты. Также он выразил надежду, что сможет ответить взаимностью на оказанное гостеприимство во время его визита в Россию. Он добавил, что верит в ближайшее время появятся и иные возможности для продолжения диалога с Путиным. Земан заключил свою телеграмму пожеланиями счастья и здоровья президенту РФ и всем российским гражданам.