Президент Финляндии Ниинисте поздравил Путина с переизбранием

Президент Финляндии Саули Ниинисте поздравил российского коллегу Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента РФ. Об этом сообщает канцелярия финского главы государства.

Как отметили в канцелярии, поздравляя, Ниинисте отметил, что надеется на конструктивный диалог и обратил внимание российского лидера на напряженную ситуацию в области политики безопасности в мире. Президент Финлядии также подчеркнул, что как постоянный член Совбеза ООН Россия несет особую ответственность, но также имеет возможность влиять на вопросы войны и мира на планете.