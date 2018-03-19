Выборы Президента 2018
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 Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Путин набрал большинство голосов в Варшаве

Путин набрал большинство голосов в Варшаве

 Президент Чехии поздравил Путина с переизбранием

Президент Чехии поздравил Путина с переизбранием
19:17   19 Марта 2018
Весь мир
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Президент Финляндии Ниинисте поздравил Путина с переизбранием

Президент Финляндии Ниинисте поздравил Путина с переизбранием

Президент Финляндии Саули Ниинисте поздравил российского коллегу Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента РФ. Об этом сообщает канцелярия финского главы государства.

Как отметили в канцелярии, поздравляя, Ниинисте отметил, что надеется на конструктивный диалог и обратил внимание российского лидера на напряженную ситуацию в области политики безопасности в мире. Президент Финлядии также подчеркнул, что как постоянный член Совбеза ООН Россия несет особую ответственность, но также имеет возможность влиять на вопросы войны и мира на планете.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #ниинисте #выборы2018
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