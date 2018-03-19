Программа стипендий по-прежнему открыта для студентов из РФ — посольство Великобритании

Абитуриенты из России по-прежнему смогут подавать заявки на участие в конкурсе стипендиальной программы британского правительства Chevening. Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве Великобритании в Москве.

По словам собеседника агентства, несмотря на недавнее резкое обострение отношений между Великобританией и Россией, связанное с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, программа поддержки студентов Chevening остается открыта для участия всех желающих.

Программа стипендий Chevening финансируется Министерством иностранных дел и организациями-партнерами. Она предназначена для абитуриентов магистерских программ и предусматривает оплату обучения и текущих расходов учащегося.