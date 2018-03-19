ВВС Сербии ожидают от России два самолета Ан-26

Министр обороны Сербии Александр Вулин подтвердил, что Белград ожидает от Москвы два военно-транспортных самолета Ан-26 в рамках пакета военно-технической помощи.

В понедельник, 19 марта, он осмотрел на военном аэродроме Батайница в пригороде Белграда модернизированные истребители МиГ-29, которые Москва передала ВВС Сербии в октябре 2017 года. Александр Вулин сообщал, что Минобороны РФ выделит Сербии два миллиона евро на обучение пилотов переданных МиГ-29.

Министр обороны Сербии подтвердил, что продолжаются переговоры Москвы и Белграда по передаче двух Ан-26 и другой техники.