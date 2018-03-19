Обвинения против РФ по «делу Скрипаля» бездоказательны — Путин в разговоре с Макроном

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обратил внимание на бездоказательный характер обвинений в адрес России по так называемому делу Скрипаля. Беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах и высказался в пользу продолжения совместной работы по развитию двустороннего сотрудничества, в том числе между гражданскими обществами в рамках «Трианонского диалога».

В разговоре двух лидеров, в частности, был затронут инцидент в Солсбери. Путин обратил внимание коллеги на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений и подтверждена готовность к проведению совместных расследований происшествия.

Кроме того, российский и французский лидеры обстоятельно обсудили вопросы сирийского урегулирования в контексте выполнения резолюции Совбеза ООН 2401 и кризисная ситуация на востоке Украины с учетом важности реализации минских договоренностей.